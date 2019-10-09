Это была самооборона. В ГУВД прокомментировали инцидент с начальником отдела

ГУВД Бишкека прокомментировало инцидент с участием начальника отдела по борьбе с организованной преступностью Нурлана Амангулова, который выстрелил в мужчину.

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В ведомстве сообщили, что сегодня в 8.20 в милицию поступил вызов о том, что на пересечении улиц Масалиева и Алымкулова произошла драка. Приехавшие на место сотрудники милиции выяснили, что двое водителей не поделили дорогу.

«Водитель Toyota Camry вышел из машины и сразу представился сотрудником милиции — начальником отдела по борьбе с организованной преступностью ГУВД Бишкека Нурланом Амангуловым. Он торопился на работу. Второй водитель — 25-летний Ж.А. Он, выйдя из своей автомашины Toyota Remix, проигнорировал милиционера. После словесной перепалки неизвестный ударил рукой по лицу Нурлана Амангулова, в руках у него был неизвестный предмет. Сотрудник милиции, видя угрозу безопасности для своей жизни, достал личный травматический пистолет и произвел предупредительный выстрел в воздух. Однако Ж.А. продолжил наступательное движение, и Нурлан Амангулов выстрелил в сторону Ж.А. Последний остановился, сел в свою машину и скрылся в неизвестном направлении», — сообщили в ГУВД.

В ходе проверки установлено, что Ж.А. обратился в БНИЦТиО с огнестрельным ранением левой руки. Он также обратился с письменным заявлением в УВД Ленинского района. Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Хулиганство» УК КР, назначены необходимые экспертизы.