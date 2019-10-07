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Происшествия

В СИЗО водворили водителя автобуса, под колесами которого погиб школьник

Водителя автобуса, под колесами которого погиб школьник, водворили в СИЗО-1. Об этом 24.kg сообщили в ГУВД Чуйской области.

Уточняется, что такое решение принято Сокулукским районным судом. Водитель автобуса № 18 Н.Серенов водворен в СИЗО-1 на месяц.

Напомним, 3 октября в селе Кун-Туу 34-летний водитель автобуса высаживал пассажиров. 11-летний мальчик зацепился одеждой за двери. Водитель не заметил ребенка, проехал несколько метров и наехал на него задним правым колесом. В результате ДТП ученик 5-го класса, не приходя в сознание, скончался в больнице.
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