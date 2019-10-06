22:23
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Происшествия

Шесть человек погибли в шахтах в двух городах Баткенской области

В городах Кызыл-Кия и Сулюкта Баткенской области шесть человек отравились угарным газом на шахтах и погибли. Об этом 24.kg сообщили в МЧС.

Уточняется, что в городе Сулюкта 5 октября трое мужчин: 44-летний Я. Н., 43-летний Я.Ж. и 40-летний Я. К, добывали уголь на шахте «Абдухакар-Кен». На место выезжали шесть спасателей, они доставили пострадавших в больницу, но те скончались.

«Второй случай с отравлением угарным газом произошел сегодня в городе Кызыл-Кия. Трое мужчин: 21-летний А.А., 42-летний Т.Б. и 32-летний М.Т., самостоятельно копали уголь. Выехавшие на место спасатели вытащили тела погибших и передали медикам скорой помощи», — сообщили в МЧС.
Ссылка:
просмотров: 83
Версия для печати
Материалы по теме
Уголь для ТЭЦ Бишкека. «КонтактУглеПром» — реинкарнация «Рассвет компани»
На ТЭЦ Бишкека завезли 5,3 тысячи тонн казахского угля
Уголь Турука. Месторождение досталось компании, созданной всего месяц назад
Поставлять импортный уголь на ТЭЦ Бишкека будет «КонтактУглеПром»
Зимой ТЭЦ Бишкека может остаться без местного угля. Эксперт объяснил почему
Автомобильные перевозки угля разрушают дороги. Правительство закрывает глаза
На разрезе Кара-Кече установили вторые весы, чтобы ускорить отгрузку угля
Скопление машин на месторождении Кара-Кече объясняется большим спросом на уголь
На месторождении Кара-Кече не работает весовой контроль. Скопилось 200 машин
Депутат настаивает на том, что в регионах Кыргызстана опять не хватает угля
Популярные новости
В&nbsp;Оше девушка из&nbsp;ревности ко&nbsp;второй жене убила своего мужа В Оше девушка из ревности ко второй жене убила своего мужа
В&nbsp;Бишкеке ищут пропавшую без вести 13-летнюю девочку В Бишкеке ищут пропавшую без вести 13-летнюю девочку
Школьник погиб из-за неосторожности водителя автобуса Школьник погиб из-за неосторожности водителя автобуса
Школьник погиб под колесами автобуса. В&nbsp;мэрии рассказали подробности Школьник погиб под колесами автобуса. В мэрии рассказали подробности
Бизнес
Изучи историю автомобиля перед покупкой в&nbsp;приложении &laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; Изучи историю автомобиля перед покупкой в приложении «Мой О!»
ОАО &laquo;МАМ&raquo; и&nbsp;авиакомпания FlyArystan обсудили двустороннее сотрудничество ОАО «МАМ» и авиакомпания FlyArystan обсудили двустороннее сотрудничество
АВТОкредиты от&nbsp;&laquo;Халык Банк Кыргызстан&raquo; и&nbsp;KIA Motors АВТОкредиты от «Халык Банк Кыргызстан» и KIA Motors
MegaCom первым реализовал функцию Carcheck в&nbsp;мобильном приложении MegaPay MegaCom первым реализовал функцию Carcheck в мобильном приложении MegaPay