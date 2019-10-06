Шесть человек погибли в шахтах в двух городах Баткенской области

В городах Кызыл-Кия и Сулюкта Баткенской области шесть человек отравились угарным газом на шахтах и погибли. Об этом 24.kg сообщили в МЧС.

Уточняется, что в городе Сулюкта 5 октября трое мужчин: 44-летний Я. Н., 43-летний Я.Ж. и 40-летний Я. К, добывали уголь на шахте «Абдухакар-Кен». На место выезжали шесть спасателей, они доставили пострадавших в больницу, но те скончались.

«Второй случай с отравлением угарным газом произошел сегодня в городе Кызыл-Кия. Трое мужчин: 21-летний А.А., 42-летний Т.Б. и 32-летний М.Т., самостоятельно копали уголь. Выехавшие на место спасатели вытащили тела погибших и передали медикам скорой помощи», — сообщили в МЧС.