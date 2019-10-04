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Происшествия

В Бишкеке ищут пропавшую без вести 13-летнюю девочку

В Бишкеке ищут пропавшую без вести 13-летнюю Мадину Киемову, которая 28 сентября примерно в 19.00 вышла из дома и не вернулась. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД столицы.

Девочка была одета в спортивную синюю кофту с надписью PUMA, черные джинсы, на ногах белые кеды.

Приметы: рост 163-165 сантиметров, вес 50-55 килограммов, среднего телосложения, лицо овальное, длинные коричневые волосы, карие глаза.

ГУВД Бишкека
Фото ГУВД Бишкека. Пропавшая Мадина Киемова

«Мадина, если ты боишься вернуться, то не бойся. Все тебя очень ждут и молятся, чтобы не случилось беды», — написали 24.kg родственники девочки.

Любую информацию о местонахождении Мадины Киемовой милиция просит сообщить по телефонам: 0312561752, 0554102148, 0705999953, 0703102261, 0312563248 и 102.
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