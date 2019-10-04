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Происшествия

В Джалал-Абадской области юриста РЭС задержали за вымогательство взятки

В Джалал-Абадской области выявили факт незаконного получения вознаграждения служащим. Об этом 24.kg сообщили в Государственной службе по борьбе с экономическими преступлениями.

По ее данным, в ГСБЭП с заявлением обратилась жительница Базар-Коргонского района. Она рассказала, что юрист РЭС требует деньги за положительное решение вопроса по судебному делу, связанному с задолженностью за электроэнергию.

Факт зарегистрировали в Едином реестре преступлений и проступков (ЕРПП) по статье 238 (незаконное получение вознаграждения служащим) УК КР.

«2 октября 2019 года юриста РЭС Базар-Коргонского района задержали с поличным в своем кабинете при получении 10 тысяч сомов. Ведется досудебное производство», — рассказали в ГСБЭП.
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