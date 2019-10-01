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Происшествия

Задержали сотрудника мэрии Бишкека. Обвиняют в незаконном выделении участка

Антикоррупционная служба ГКНБ КР выявила факт злоупотребления должностным положением в подразделениях мэрии Бишкека по предоставлению земельных участков под индивидуальную жилищную застройку. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

По его данным, завотделом мэрии Бишкека А.Н. в сговоре с другими лицами вошел в доверие к членам одного из общественных фондов и получил около 2 миллионов сомов за незаконное предоставление участка площадью 7,2 гектара в жилмассиве «Калыс-Ордо».

Установлено, что А.Н. подделал документы и подписи руководителей мэрии и других госорганов и пытался перевести земельные участки из одной категории в другую. В ведомстве отметили, что завотделом осознавал неправомерность своих действий.

Задержаны и водворены в ИВС СИЗО ГКНБ заведующий отделом мэрии А.Н. и гражданка С.А.

В рамках досудебного производства проверяют причастность других лиц и наличие аналогичных фактов.
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