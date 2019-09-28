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Происшествия

Местные жители побили сотрудников ГКНБ во время стычки на КПП в Чуйской области

На контрольно-пропускном пункте «Чалдыбар-автодорожный» кыргызско-казахской границы произошел инцидент со стрельбой. Об этом 24.kg сообщили в правоохранительных органах.

Конфликт произошел сегодня примерно в 03.00.

«Сотрудники Погранслужбы стреляли в воздух. По предварительным данным, представители АКС ГКНБ пытались задержать сотрудника КПП. В этот момент местные жители набросились на них», — сообщили редакции.

В ГУВД Чуйской области подтвердили факт инцидента.

«По предварительным данным, сотрудники ГКНБ проводили оперативные действия. В этот момент между ними и гражданскими лицами произошел конфликт. Факт зарегистрировали в ЕРПП», — отметили в ГУВД.
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