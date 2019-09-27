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Двоих американцев задержали с наркотиками в Джалал-Абадской области

В Токтогульском районе по подозрению в незаконном хранении наркотиков задержали двоих граждан США. Об этом сообщила пресс-служба УВД Джалал-Абадской области.

По ее данным, 19 сентября на трассе Бишкек — Ош на посту «Чичкан» милиция остановила подозрительную машину Honda Odissey с двумя иностранцами. В сумке одного из них обнаружили килограмм марихуаны.

«Пассажирами оказались граждане США. По факту незаконного хранения наркотических средств возбудили уголовное дело. Одного из задержанных суд постановил взять под стражу на два месяца. Он находится в ИВС. Задержанный является волонтером. Он преподавал в школе Аксыйского района английский язык», — сообщили в УВД.
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