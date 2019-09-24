Задержание милиционеров со взяткой в Бишкеке. МВД рассказало подробности

Сотрудники Октябрьского РОВД вымогали у мужчины $5 тысяч за прекращение уголовного преследования. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

По ее данным, факт зарегистрировали по статье «Вымогательство взятки» УК КР.

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«23 сентября задержали троих сотрудников службы криминальной милиции УВД Октябрьского района. При обыске у них обнаружили $1 тысячу. Также в ГСБЭП доставили следователя УВД. В его кабинете во время обыска изъяли прекращенное уголовное дело в отношении заявителя», — рассказали в МВД.

Задержанных водворили в ИВС. Ранее в отношении задержанных милиционеров проводили специальные следственные мероприятия по заявлению другого гражданина. У него вымогали 5 тысяч сомов за положительное решение вопроса по якобы имеющемуся заявлению в отношении него, прокомментировали в ведомстве.