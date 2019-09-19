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Происшествия

Внимание, розыск! Пропал 11-летний мальчик

Сотрудники столичной милиции ищут Саида Бебеза.

По данным ГУВД, 18 сентября в УВД Свердловского района столицы с письменным заявлением обратилась женщина. Она указала, что 16 сентября примерно в 15:00 Саид вышел из дома в жилмассиве «Дордой» и не вернулся.

Факт зарегистрирован в ЕРПП УВД Свердловского района.

Приметы: рост примерно 145-150 сантиметров, среднего телосложения, волосы короткие, черного цвета.

Был одет: школьная форма, белая рубашка, черные брюки, на ногах кроссовки черного цвета.

Если вы располагаете какой-либо информацией о местонахождении Саида Бебеза, просьба сообщить по следующим номерам телефонов: 0553102387, 0702228505, 0702498888, 0552102743 и 102. 
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