Контрабандные мобильные телефоны почти на 3 миллиона сомов задержали в городе Ош

Сотрудники ГТС выявили факт незаконного ввоза мобильных телефонов Samsung на сумму 2 миллиона 885 тысяч сомов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По ее данным, в Оше остановлена автомашина Lexus GX460 под управлением гражданина Кыргызской Республики.

При осмотре салона обнаружен незаконно ввезенный из сопредельного государства товар — 120 мобильных телефонов Samsung Galaxi A20 и 110 — Samsung Galaxi A30.

Водитель не смог представить какие-либо документы на товар.

Материалы дела переданы по подследственности.