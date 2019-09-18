В селе Маевка насмерть сбили мужчину. Милиция ищет свидетелей ДТП

В селе Маевка 15 сентября неизвестный насмерть сбил мужчину и скрылся. Об этом сообщили в УОБДД Чуйской области.

По их данным, ДТП произошло 15 сентября примерно в 22.00 на улице Молодой Гвардии возле дома № 104. Водитель на неустановленной автомашине сбил пешехода. От полученных травм С.А., 1947 года рождения, скончался на месте.

УОБДД по Чуйской области просит граждан, которые стали свидетелями ДТП или располагают какими-либо сведениями о произошедшем, звонить по телефонам: 0312446422, 0707758720.

Анонимность гарантируется.