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В колонии Чуйской области пожилой осужденный объявил голодовку

В колонии № 19 в селе Жаны-Жер 62-летний осужденный объявил голодовку. Об этом 24.kg сообщили в аппарате омбудсмена.

Пожизненно лишенный свободы Рахматулло Туранов недоволен новым Уголовно-исполнительным кодексом.

«С его слов, по старому законодательству по истечении 30 лет у пожизненно-лишенных свободы была возможность выйти на свободу условно-досрочно, а в новом такую возможность исключили. Мужчина объявил голодовку, но воду пьет. Врачи держат под контролем его состояние здоровья», — сообщили в ведомстве.

В ГСИН отметили, что официально с заявлением о голодовке никто не обращался. В ведомстве предполагают, что, возможно, Рахматулло Туранов устно заявил об этом представителям аппарата омбудсмена.
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