19:45
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Происшествия

В Джалал-Абаде толпа жестоко избила 26-летнего парня. Он в тяжелом состоянии

В Джалал-Абаде толпа молодых людей жестоко избила 26-летнего парня. Об этом 24.kg рассказала родственница пострадавшего Ирсалат Кулмашева.

По ее словам, драка произошла 9 сентября возле одного из городских кафе. Пострадавший не знаком с нападавшими, которых было больше 10 человек. 

«Примерно в 23.00 он был госпитализирован в реанимационное отделение Джалал-Абадской областной больницы. Его состояние врачи оценивают как крайне тяжелое. Известно, что милиция задержала не всех участников драки», — сказала Ирсалат Кулмашева.

В УВД Джалал-Абадской области подтвердили эту информацию. По данному факту милиция возбудила уголовное дело по статье «Хулиганство» УК КР.

«Сейчас двое зачинщиков драки задержаны и водворены в ИВС. Драка произошла возле диско-клуба «Дина». Милиция разыскивает остальных участников драки», — прокомментировали в ведомстве.
Ссылка:
просмотров: 303
Версия для печати
Материалы по теме
Драка возле супермаркета. Задержан бывший сотрудник МВД КР Казыбек Бапышов
Милиционеров, укрывших драку у супермаркета, отпустили под домашний арест
Драка возле супермаркета. Нападавших водворили в СИЗО-1 на два месяца
Избиение возле супермаркета. Адвокат считает, что задержали не тех милиционеров
ГКНБ задержал милиционеров, скрывших драку возле супермаркета
Драка возле супермаркета. Милиция задержала подозреваемых
Драка возле супермаркета. Активисты на митинге требуют отставки главы МВД
Драка возле супермаркета. Троих милиционеров уволили
Драка возле супермаркета. Премьер-министр потребовал принять меры
В Токмаке произошла массовая драка между школьниками. Милиция бездействует
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке автобус столкнулся с&nbsp;Mazda. Четыре человека погибли В Бишкеке автобус столкнулся с Mazda. Четыре человека погибли
Смертельное ДТП с&nbsp;автобусом. ГУВД возбудило уголовное дело Смертельное ДТП с автобусом. ГУВД возбудило уголовное дело
Смертельное ДТП в&nbsp;Бишкеке. Автобус восстановлению не&nbsp;подлежит Смертельное ДТП в Бишкеке. Автобус восстановлению не подлежит
В&nbsp;Бишкеке водитель авто сбил инспектора УОБДД В Бишкеке водитель авто сбил инспектора УОБДД
Бизнес
Сборная ОАО &laquo;МАМ&raquo; на&nbsp;Иссык-Кульских спортивных играх выиграла более 10&nbsp;медалей Сборная ОАО «МАМ» на Иссык-Кульских спортивных играх выиграла более 10 медалей
Новая карта ИФЦ &laquo;Бакай Банка&raquo; соответствует исламским принципам финансирования Новая карта ИФЦ «Бакай Банка» соответствует исламским принципам финансирования
Кыргызтелеком обеспечит техническую поддержку Национальных игр кочевников Кыргызтелеком обеспечит техническую поддержку Национальных игр кочевников
Кыргызтелеком в&nbsp;2019 году подключил к&nbsp;интернету 1&nbsp;тысячу 564 объекта Кыргызтелеком в 2019 году подключил к интернету 1 тысячу 564 объекта