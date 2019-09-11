В Джалал-Абаде толпа жестоко избила 26-летнего парня. Он в тяжелом состоянии

В Джалал-Абаде толпа молодых людей жестоко избила 26-летнего парня. Об этом 24.kg рассказала родственница пострадавшего Ирсалат Кулмашева.

По ее словам, драка произошла 9 сентября возле одного из городских кафе. Пострадавший не знаком с нападавшими, которых было больше 10 человек.

«Примерно в 23.00 он был госпитализирован в реанимационное отделение Джалал-Абадской областной больницы. Его состояние врачи оценивают как крайне тяжелое. Известно, что милиция задержала не всех участников драки», — сказала Ирсалат Кулмашева.

В УВД Джалал-Абадской области подтвердили эту информацию. По данному факту милиция возбудила уголовное дело по статье «Хулиганство» УК КР.

«Сейчас двое зачинщиков драки задержаны и водворены в ИВС. Драка произошла возле диско-клуба «Дина». Милиция разыскивает остальных участников драки», — прокомментировали в ведомстве.