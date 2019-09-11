Военный комиссар за $1 тысячу продал поддельный военный билет

В Кадамджайском районе сотрудники ГСБЭП задержали военного комиссара за получение взятки. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе ведомства.

В Финпол обратился О.Э., который просил принять меры в отношении военного комиссара Тонского района М.З. Последний получил от заявителя взятку в $1 тысячу за предоставление военного билета.

Фото ГСБЭП. Изъятые у военного комиссара деньги

«Позже выяснилось, что военный билет поддельный. Со слов заявителя, военнослужащий забрал обратно выданный им документ, но деньги не вернул», — сообщили в ГСБЭП.

Факт зарегистрировали в ЕРПП по статье «Получение взятки» УК КР.

«Установлено, что М.З действительно на момент получения взятки являлся военным комиссаром Тонского района, а в последующем его перевели в Кадамджайский район Баткенской области. Подозреваемого задержали во время возврата денег заявителю. Он признал вину. В служебном кабинете подозреваемого обнаружена крупная сумма денег. Военнослужащий водворен на гауптвахту», — сообщили в ГСБЭП.