Крупная партия учебников с содержанием вредных веществ изъята в Кыргызстане

На рынке «Оберон» в Кыргызстане изъята крупная партия контрафактных учебников. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

По его данным, факт установлен в рамках досудебного делопроизводства, зарегистрированного в АИС ЕРПП по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 218 «Незаконное использование средств индивидуализации товаров, работ и услуг» УК КР.



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Специалисты издательства «Просвещение» (Москва), Кыргызского технического университета имени И.Раззакова и департамента профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора МЗ КР провели экспертизу.

Предоставленные образцы книг признаны опасными для здоровья школьников ввиду содержания высоких концентратов вредных элементов в краске.

3 сентября произведены обыски на рынке «Оберон» и изъято 8 тысяч учебников 28 наименований под брендом издательства «Просвещение».





В ходе дальнейших оперативно-разыскных мероприятий установлено, что часть изъятой продукции изготовлена в частных типографиях (ОсОО «Аль Салам» и ОсОО «Турар») Бишкека, где также обнаружена готовая для реализации контрафактная литература.

В настоящее время проводятся соответствующие следственные мероприятия по установлению организаторов изготовления контрафактной продукции.