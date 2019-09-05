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Сюжет: Милицейские ЧП (85)

На Иссык-Куле милиционеры избили мужчину. Прокуратура возбудила уголовное дело

В Ак-Суйском районе Иссык-Кульской области четверо милиционеров избили пожилого мужчину. Об этом 24.kg сообщил сын потерпевшего Урмат Султангалиев.

По его словам, 26 августа его отец Абазбек Султангалиев вместе с односельчанами распивал спиртное. В это время местный участковый с коллегой из другого села и двумя оперативными сотрудниками подошли и стали грубить. Когда завязалась перепалка, один из милиционеров стал избивать и душить 65-летнего мужчину.

«Остальные трое сотрудников милиции сначала смотрели на это. Затем один из них разнял отца и своего коллегу. Когда отец хотел пойти домой, участковый вновь стал его бить по почкам и в пах. Последний добрался до дома уже оцарапанным. Его госпитализировали, но под давлением милиционеров быстро выписали. Мы написали заявление во все инстанции, но в областной прокуратуре заявляют, что в скором времени дело прекратят. На каком основании — не объяснили», — сказал Урмат Султангалиев.

В прокуратуре Ак-Суйского района 24.kg сообщили, что данный факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Превышение власти». Расследованием уголовного дела занимается ГКНБ Иссык-Кульской области.
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