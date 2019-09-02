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Сюжет: Приграничные конфликты (145)

На границе вновь конфликт. Таджикские пограничники стреляли в воздух

На кыргызско-таджикском участке государственной границы вновь произошел конфликт. Об этом 24.kg сообщили в Погранслужбе Кыргызстана.

Уточняется, что таджикские пограничники три раза выстрелили в воздух.

«Недалеко от села Аксай Баткенского района одноименной области граждане Кыргызстана, находясь на одном берегу реки Аксай (территория КР), загружали в автомашины щебень из реки. В это время на другой берег реки (территория РТ) прибыли пограничники Таджикистана, которые произвели три предупредительных выстрела в воздух. Жертв и пострадавших нет. Для того чтобы выяснить причины конфликта, а также для недопущения его эскалации, на месте проходит встреча пограничных представителей обеих стран», — сообщили в Погранслужбе.
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