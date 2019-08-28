Милиция задержала хулигана, повредившего патрульную машину

В Бишкеке милиция задержала подозреваемого в совершении хулиганства в ночь на 9 августа. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД.

Уточняется, что 9 августа примерно в 01.00 сотрудники мобильного батальона ГУВД патрулировали улицы в связи с происходящими беспорядками.

«Около микрорайона «Восток-5» один из парней бросил камень в проезжавшую патрульную машину марки Nissan. В результате у милицейской машины разбилось переднее лобовое стекло. Материальный ущерб на общую сумму 12 тысяч сомов», — сообщили в ГУВД.

Факт был зарегистрирован в ЕРПП по статье «Хулиганство» УК КР.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий задержан подозреваемый 25-летний Н.Э. Задержанный полностью возместил материальный ущерб. Свердловским районным судом ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Напомним, после задержания бывшего президента Алмазбека Атамбаева 8 августа в Бишкеке прошел митинг его сторонников. В ходе акции протеста протестующие повредили машины ГУГССО, а также разбили камеры проекта «Безопасный город».