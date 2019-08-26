14:41
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Происшествия

У экс-депутата Садыра Жапарова в аварии погиб сын

У экс-депутата Садыра Жапарова, отбывающего наказание в колонии по статье «Захват заложников», погиб в аварии старший сын. Информацию 24.kg подтвердил адвокат бывшего парламентария Шерабидин Токтосунов.

Читайте по теме
Садыру Жапарову отказано в амнистии

По его словам, 27-летний Дастан возвращался с Иссык-Куля. ДТП произошло в ночь на 22 августа. «Он скончался, не приходя в сознание. Отцу еще не докладывали», — сказал юрист и добавил, что обратится в ГСИН с просьбой отпустить Садыра Жапарова на похороны сына.

В УВД Иссык-Кульской области подробности ДТП пообещали сообщить позже. 

Напомним, суды всех инстанций приговорили экс-депутата Жапарова к 11 годам и 6 месяцам колонии усиленного режима за соучастие в организации митинга в Караколе в 2013 году. Экс-депутата осудили по статье 227 (захват заложника) УК КР.
Ссылка:
просмотров: 2686
Версия для печати
Материалы по теме
Садыру Жапарову отказано в амнистии
Еще одна попытка освободиться. Садыр Жапаров может выйти на свободу по амнистии
Стало известно, когда экс-депутат Садыр Жапаров выйдет на свободу
Садыру Жапарову отказано в амнистии. Адвокат говорит о беспределе и предвзятости
Дело Садыра Жапарова. Адвокаты намерены ходатайствовать о пересмотре
Гособвинение согласно сократить срок Садыру Жапарову только на полтора года
Адвокаты Садыра Жапарова пугают судей цитатами президента из хадисов
В Бишкеке митинг в поддержку Садыра Жапарова и Омурбека Текебаева завершился
В Бишкеке у здания Верховного суда митингуют сторонники Садыра Жапарова
Адвокаты Садыра Жапарова потребовали снять председателя коллегии судей
Популярные новости
Штормовое предупреждение. В&nbsp;Кыргызстане ожидается неустойчивая погода Штормовое предупреждение. В Кыргызстане ожидается неустойчивая погода
Стали известны предварительные причины последних пожаров в&nbsp;Бишкеке Стали известны предварительные причины последних пожаров в Бишкеке
Задержан адвокат Икрамидин Айткулов Задержан адвокат Икрамидин Айткулов
В&nbsp;Чолпон-Ате сель затопил часть центральных улиц В Чолпон-Ате сель затопил часть центральных улиц
Бизнес
Интернет и&nbsp;телевидение для всей семьи: &laquo;СОНУН+TV&raquo; от&nbsp;Кыргызтелекома Интернет и телевидение для всей семьи: «СОНУН+TV» от Кыргызтелекома
Beeline запустил открытый аукцион красивых номеров Beeline запустил открытый аукцион красивых номеров
Плати автоналог просто&nbsp;&mdash; с&nbsp;приложением Balance.kg от&nbsp;Beeline Плати автоналог просто — с приложением Balance.kg от Beeline
&laquo;Персональный консьерж&raquo; от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo;: бесплатный помощник 24/7 по&nbsp;всему миру «Персональный консьерж» от «Бакай Банка»: бесплатный помощник 24/7 по всему миру