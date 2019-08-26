У экс-депутата Садыра Жапарова в аварии погиб сын

У экс-депутата Садыра Жапарова, отбывающего наказание в колонии по статье «Захват заложников», погиб в аварии старший сын. Информацию 24.kg подтвердил адвокат бывшего парламентария Шерабидин Токтосунов.

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По его словам, 27-летний Дастан возвращался с Иссык-Куля. ДТП произошло в ночь на 22 августа. «Он скончался, не приходя в сознание. Отцу еще не докладывали», — сказал юрист и добавил, что обратится в ГСИН с просьбой отпустить Садыра Жапарова на похороны сына.

В УВД Иссык-Кульской области подробности ДТП пообещали сообщить позже.

Напомним, суды всех инстанций приговорили экс-депутата Жапарова к 11 годам и 6 месяцам колонии усиленного режима за соучастие в организации митинга в Караколе в 2013 году. Экс-депутата осудили по статье 227 (захват заложника) УК КР.