22:22
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Происшествия

В Бишкеке в промышленной зоне горит тканевый склад. Огонь тушат пять расчетов

В Бишкеке в промышленной зоне на улице Валиханова горит склад. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.

Уточняется, что звонок на пульт «102» поступил примерно в 19.05.

«На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Установлено, что пожар произошел на Бишкекском опытно-экспериментальном механическом заводе ОсОО «Мекен дос», также на месте находились противопожарные службы МЧС КР. Для обеспечения общественной безопасности и оказания помощи гражданам задействованы более 100 сотрудников милиции УВД Октябрьского района и ГУВД Бишкека», — сообщили в ГУВД.

В пресс-службе МЧС сообщили, что огонь локализован, но еще не потушен. На месте работают пять пожарных расчетов.
Ссылка:
просмотров: 554
Версия для печати
Материалы по теме
Крупный пожар на складе бытовой техники в Бишкеке локализован
Пожар на складе стройматериалов в Бишкеке. Пострадали два человека
На место пожара в Бишкеке выехала бригада скорой помощи
В западной части Бишкека пожар. Горит склад
Мужчина погиб при пожаре в Жайылском районе
Женщина пыталась откачать бензин пылесосом. Пожарные еле успели спасти АЗС
В Бишкеке на кладбище горит сухотравье
В Бишкеке произошло задымление в Институте горного дела и горных технологий
В Кой-Таше горит сухотравье
В районе рынка «Дордой» горят склады
Популярные новости
В&nbsp;западной части Бишкека пожар. Горит склад В западной части Бишкека пожар. Горит склад
Пожар на&nbsp;складе стройматериалов в&nbsp;Бишкеке. Пострадали два человека Пожар на складе стройматериалов в Бишкеке. Пострадали два человека
Милиция ищет виновника ДТП на&nbsp;автодороге Бишкек&nbsp;&mdash; Ош, в&nbsp;котором погибла семья Милиция ищет виновника ДТП на автодороге Бишкек — Ош, в котором погибла семья
Омурбек Бабанов вышел с&nbsp;допроса Омурбек Бабанов вышел с допроса
Бизнес
В&nbsp;Кыргызстан прилетели четверо детей, получивших бесплатное лечение в&nbsp;Германии В Кыргызстан прилетели четверо детей, получивших бесплатное лечение в Германии
Новый магазин O!Store в&nbsp;Токмаке дарит скидку 20&nbsp;процентов на&nbsp;все аксессуары Новый магазин O!Store в Токмаке дарит скидку 20 процентов на все аксессуары
В&nbsp;международном аэропорту &laquo;Манас&raquo; задержан рейс авиакомпании Avia Traffic В международном аэропорту «Манас» задержан рейс авиакомпании Avia Traffic
БТА Банк продолжает акцию по&nbsp;снижению ставок на&nbsp;потребительские кредиты БТА Банк продолжает акцию по снижению ставок на потребительские кредиты