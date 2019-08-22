В Бишкеке в промышленной зоне горит тканевый склад. Огонь тушат пять расчетов

В Бишкеке в промышленной зоне на улице Валиханова горит склад. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.

Уточняется, что звонок на пульт «102» поступил примерно в 19.05.

«На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Установлено, что пожар произошел на Бишкекском опытно-экспериментальном механическом заводе ОсОО «Мекен дос», также на месте находились противопожарные службы МЧС КР. Для обеспечения общественной безопасности и оказания помощи гражданам задействованы более 100 сотрудников милиции УВД Октябрьского района и ГУВД Бишкека», — сообщили в ГУВД.

В пресс-службе МЧС сообщили, что огонь локализован, но еще не потушен. На месте работают пять пожарных расчетов.