Пожар на складе стройматериалов в Бишкеке. Пострадали два человека

В результате пожара на складе в Бишкеке госпитализированы два человека. Об этом сообщили в пресс-центре Минздрава.
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Обоим пострадавшим поставили предварительный диагноз «отравление продуктами горения».
«Состояние одного пострадавшего средней тяжести, второго — тяжелое», — сообщили в Минздраве.
Напомним, в 11.23 поступило сообщение о пожаре на складе на пересечении улиц Интергельпо и Московской. По словам очевидцев, горят склады компании BEKO и стройматериалов.
На месте работают шесть пожарных расчетов, два водовоза и два экипажа милиции.