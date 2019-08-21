14:19
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Происшествия

Пожар на складе стройматериалов в Бишкеке. Пострадали два человека

В результате пожара на складе в Бишкеке госпитализированы два человека. Об этом сообщили в пресс-центре Минздрава.

Читайте по теме
На место пожара в Бишкеке выехала бригада скорой помощи
По его информации, пострадавших бригады Центра экстренной медицины доставили в отделение токсикологии Бишкекского научно-исследовательского центра травматологии и ортопедии.

Обоим пострадавшим поставили предварительный диагноз «отравление продуктами горения».

«Состояние одного пострадавшего средней тяжести, второго — тяжелое», — сообщили в Минздраве.

Напомним, в 11.23 поступило сообщение о пожаре на складе на пересечении улиц Интергельпо и Московской. По словам очевидцев, горят склады компании BEKO и стройматериалов.

На месте работают шесть пожарных расчетов, два водовоза и два экипажа милиции.

Ссылка:
просмотров: 513
Версия для печати
Материалы по теме
На место пожара в Бишкеке выехала бригада скорой помощи
В западной части Бишкека пожар. Горит склад
Мужчина погиб при пожаре в Жайылском районе
Женщина пыталась откачать бензин пылесосом. Пожарные еле успели спасти АЗС
В Бишкеке на кладбище горит сухотравье
В Бишкеке произошло задымление в Институте горного дела и горных технологий
В Кой-Таше горит сухотравье
В районе рынка «Дордой» горят склады
В микрорайоне «Тунгуч» горит мебельный цех
Пожар на АЗС в городе Ош локализован. На месте работают 13 расчетов
Популярные новости
Водитель оставил ключи в&nbsp;замке зажигания и&nbsp;моментально поплатился за&nbsp;это Водитель оставил ключи в замке зажигания и моментально поплатился за это
На&nbsp;Иссык-Куле сошел сель На Иссык-Куле сошел сель
Милиция ищет виновника ДТП на&nbsp;автодороге Бишкек&nbsp;&mdash; Ош, в&nbsp;котором погибла семья Милиция ищет виновника ДТП на автодороге Бишкек — Ош, в котором погибла семья
Омурбек Бабанов вышел с&nbsp;допроса Омурбек Бабанов вышел с допроса
Бизнес
Новый MegaStore в&nbsp;аэропорту &laquo;Манас&raquo; уже распахнул свои двери Новый MegaStore в аэропорту «Манас» уже распахнул свои двери
&laquo;Умная&raquo; оплата налога на&nbsp;автотранспорт без комиссии через MegaPay «Умная» оплата налога на автотранспорт без комиссии через MegaPay
&laquo;Бакай Банк&raquo; выпустил новую карту Исламского финансового центра «Бакай Банк» выпустил новую карту Исламского финансового центра
Ремонт аэропорта &laquo;Кербен&raquo; завершен Ремонт аэропорта «Кербен» завершен