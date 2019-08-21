Пожар на складе стройматериалов в Бишкеке. Пострадали два человека

В результате пожара на складе в Бишкеке госпитализированы два человека. Об этом сообщили в пресс-центре Минздрава.

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По его информации, пострадавших бригады Центра экстренной медицины доставили в отделение токсикологии Бишкекского научно-исследовательского центра травматологии и ортопедии.

Обоим пострадавшим поставили предварительный диагноз «отравление продуктами горения».

«Состояние одного пострадавшего средней тяжести, второго — тяжелое», — сообщили в Минздраве.

Напомним, в 11.23 поступило сообщение о пожаре на складе на пересечении улиц Интергельпо и Московской. По словам очевидцев, горят склады компании BEKO и стройматериалов.

На месте работают шесть пожарных расчетов, два водовоза и два экипажа милиции.