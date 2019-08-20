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Происшествия

Кыргызстанцы пострадали в аварии в Подмосковье

В городе Мытищи Московской области в аварии пострадали четыре кыргызстанца. Об этом сообщила пресс-служба посольства Кыргызстана в РФ.

По ее данным, водитель гражданин КР не справился с управлением и на большой скорости врезался в припаркованную на обочине фуру. В машине находились еще трое уроженцев Кыргызстана. Все они госпитализированы в Мытищинскую городскую клиническую больницу.

Сотрудник посольства выехал в клинику и встретился с лечащим врачом. «Состояние трех пассажиров крайне тяжелое, водителя — стабильное. Он переведен в отделение травматологии», — сообщили в посольстве.

Сотрудник посольства встретился и с родственниками пострадавших, проконсультировал о дальнейших действиях. Расследование происшествия на контроле посольства.
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