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Сюжет: Крупные взятки (64)

В ГКНБ рассказали подробности задержания помощника прокурора Токмака

В ГКНБ рассказали подробности задержания помощника прокурора Токмака.

По сообщению пресс-центра ведомства, 13 августа в ГСУ ГКНБ КР с заявлением обратилась гражданка А.К. В ЕРПП зарегистрировано досудебное производство по статье 326 (вымогательство взятки) УК КР.

Установлено, что старший помощник прокурора К.Т. в сговоре с сотрудником одного из крупных промышленных предприятий Токмака М.Т. вымогал $15 тысяч у гражданки А.К. Он угрожал привлечь к уголовной ответственности ее мужа — гражданина КНР по факту якобы незаконного приобретения им движимого и недвижимого имущества на территории КР.

В случае отказа от дачи взятки угрожал передать якобы имеющиеся у него материалы в следственные органы с дальнейшей депортацией иностранного гражданина.

14 августа в результате проведенных совместно с отделом внутренних расследований Генеральной прокуратуры КР следственно-оперативных мероприятий при получении части денежных средств ($3 тысяч) К.Т. задержан.

Сообщается, что задержан и сотрудник предприятия М.Т., выступавший в роли посредника при вымогательстве и получении должностным лицом взятки.

Оба водворены в ИВС СИЗО ГКНБ КР.

Проводятся соответствующие следственно-оперативные мероприятия.
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