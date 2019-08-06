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Происшествия

Погибший в горах Кыргызстана россиянин оказался генералом МВД РФ

Российский турист Иван Иванов, погибший на пике имени Абу али ибн Сины (пик Ленина) в Кыргызстане, оказался заместителем главы договорно-правового департамента МВД России генерал-майором МВД. Об этом сообщили в ведомстве, проинформировали российские СМИ.

из интернета
Фото из интернета. Генерал-майор МВД РФ Иван Иванов

Как отметили в МВД РФ, генерал увлекался альпинизмом. «В этот отпуск он отправился покорять пик Ленина в Киргизии. Трагедия произошла в тот момент, когда он спускался с горы-семитысячника», — рассказали его коллеги.

Об исчезновении 45-летнего российского туриста в горах Кыргызстана стало известно в конце июля. Во время спуска с пика Ленина он перестал выходить на связь. Позже выяснилось, что мужчина погиб. Его тело, по данным МЧС КР, нашли на высоте около 6,2 тысячи метров. 

Пик Ленина является одной из самых высоких гор Заалайского хребта. Его высота над уровнем моря составляет 7134 метра. До 1928 года эта вершина носила название пика Кауфмана, в честь открывшего ее географа Константина Кауфмана.
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