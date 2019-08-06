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Происшествия

В Бишкеке похитили ребенка. Вырвали из рук матери

В Бишкеке накануне похитили ребенка. Об этом сообщает ГУОБДД МВД.

Вчера в 19.35 в дежурную часть УОБДД по Бишкеку поступило сообщение о похищении ребенка на пересечении улиц Рыскулова и Темирязева. Пятилетнего мальчика трое мужчин азиатской национальности вырвали из рук матери, сели в машину темного цвета и скрылись.

Введен в действие план «Перехват». Благодаря слаженным действиям подразделений ГУОБДД через камеры «Безопасного города» машину похитителей нашли и в течение получаса был задержан «Фольцваген-Венто», в котором находились трое мужчин и похищенный ребенок.

Задержанные переданы оперативным работникам СКМ ГУВД Бишкека.
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