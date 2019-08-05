Найдено тело погибшего на пике Ленина российского альпиниста

Найдено тело 45-летнего российского туриста, пропавшего 27 июля. Об этом сообщили в Министерстве чрезвычайных ситуаций.

По его данным, для поисков тела привлечены альпинисты одной из туристических компаний. В итоге его нашли на высоте 6,2 тысячи метров и спустили в первый лагерь, который находится на высоте 4,4 тысячи метров.

«Сегодня начался спуск тела в базовый лагерь, который находится на высоте 3,8 тысячи метров», — говорится в сообщении.

Как отмечалось ранее, альпинист последний раз выходил на связь 27 июля, когда спускался с пика Ленина и находился на высоте 5 тысяч метров. Позже на высоте 6,3 тысячи метров нашли визитку и сумку, принадлежащие И.С. Иванову. Туда направили вертолет и дополнительно 22 спасателей.