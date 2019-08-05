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Происшествия

Пожар на складе на рынке «Дордой». Два человека обратились за помощью к медикам

По предварительным данным, площадь пожара на складе на рынке «Дордой» составила 1,5 тысячи квадратных метров. Об этом журналистам сообщили в Министерстве чрезвычайных ситуаций.

По его данным, накануне примерно в 19.45 поступило сообщение, что в жилмассиве «Дордой-1» горит склад бытовой техники. На место выехали четыре пожарных расчета, позже их количество увеличилось до шести. Огонь был локализован в 21.53.

По просьбе МЧС в жилмассивах «Дордой-1» и «Энесай» отключили электричество. Два человека обратились к медикам из-за отравления продуктами горения. Им оказали помощь на месте и отпустили домой.
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