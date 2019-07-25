По подозрению в убийстве в России ЛГБТ-активистки задержан уроженец Кыргызстана

По подозрению в убийстве ЛГБТ-активистки в Санкт-Петербурге задержан ранее судимый 38-летний уроженец Кыргызстана. Об этом сообщили российские СМИ.

По данным издания «Новости Петербурга», по версии следствия, женщину убили по бытовым мотивам, а не из-за ее активистской деятельности. Мужчина был знаком с ней.

В ночь с 20 на 21 июля у дома по Пулковской улице, где жила активистка, в состоянии алкогольного опьянения между мужчиной и потерпевшей внезапно возник конфликт на бытовой почве. В ходе ссоры злоумышленник нанес Елене Григорьевой не менее восьми ударов ножом в спину и лицо. От полученных травм она скончалась на месте.

Следователи установили, что погибшая активистка вела «асоциальный образ жизни, неоднократно распивала спиртные напитки, в том числе в компании с подозреваемым». Также выяснилось, что в июле 2019 года задержанный напал на знакомого, похитив у него вещи и деньги.

Расследование уголовного дела продолжается.

Елену Григорьеву нашли мертвой 21 июля. Перед смертью она жаловалась на угрозы. Петербургские активисты заподозрили, что женщину убили из гомофобных мотивов.