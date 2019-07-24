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Сюжет: Приграничные конфликты (126)

Против жителей Ак-Сая милиция оружия не применяла, только шумовые средства

УВД Баткенской области опровергает информацию о применении оружия против жителей Ак-Сая. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе ведомства.

По ее данным, сегодня в селе Ак-Сай против мирных жителей не применяли спецсреств. «Видео и фото местных жителей с ранениями, якобы полученными после стычки с милицией, недостоверны. Это провокация. Все эти материалы будут изучены», — заявила пресс-секретарь УВД Баткена Дамира Юсупова.

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По ее словам, сегодня в 11.00 милиционеры проводили разъяснительную работу среди населения о незаконности перекрытия дороги Ак-Сай — Ворух.

«В это время водитель «КамАЗа» посреди трассы выгрузил щебень. Работники правоохранительных органов пытались помешать ему, но жители села начали кидать камни в их сторону. В результате пострадали три милиционера. Чтобы открыть дорогу, правоохранители с помощью шумовых средств разогнали людей», — уверяют в УВД.

По данным заместителя министра здравоохранения Эркина Чечейбаева, после сегодняшней стычки в Ак-Сае к дежурившей на месте событий бригаде скорой помощи обратились девять человек. С какими ранениями и отчего они получены, неизвестно.
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