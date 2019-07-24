Маленький ребенок выпал в Бишкеке из окна квартиры на четвертом этаже

В Бишкеке из окна квартиры на четвертом этаже выпала девочка 2017 года рождения. Информацию 24.kg подтвердили в пресс-службе ГУВД столицы.

По ее данным, вчера, 23 июля, около 18.50 в службу «102» врачи Городской детской больницы скорой помощи сообщили, что к ним поступила девочка 2017 года рождения с телесными повреждениями. Она выпала из окна многоэтажного дома по улице Гагарина.

«На место выехала следственно-оперативная группа УВД Ленинского района. Установлено, что примерно в 18.20 девочка выпала из окна квартиры, расположенной на четвертом этаже. Ребенок находится в реанимации», — отметили в ГУВД Бишкека.

Данный факт зарегистрирован в ЕРПП УВД Ленинского района. Начаты следственно-оперативные действия по установлению обстоятельств происшествия.