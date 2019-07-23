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Происшествия

Массовые нарушения выявили в кафе, расположенных в бишкекском парке Панфилова

Сотрудники объектов питания в парке имени Панфилова не прошли медицинский осмотр, а в кафе нарушается технология приготовления блюд. Об этом сообщили в Центре госсанэпиднадзора.

По его данным, на основании письма прокуратуры после согласования с Министерством экономики работники центра провели внеплановые проверки.

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Нарушения выявлены на большинстве объектов. В частности, на упаковках игрушек, продаваемых в павильонах, отсутствуют маркировка на русском или государственном языке и сертификаты соответствия на игрушки китайского производства, не выполняются требования техрегламента Таможенного союза «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков».

«На всех объектах питания выявлено, что сотрудники не прошли медицинский осмотр, а в кафе, расположенных в парке, нарушается технология приготовления блюд. По результатам проверки вынесено 17 постановлений о наложении штрафов на общую сумму 61 тысяча сомов, выдано 8 санитарных предписаний для устранения нарушений», — добавили в центре.
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