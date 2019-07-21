ЧП на соревнованиях по дрифту: шесть человек госпитализированы

В ГУОБДД МВД проинформировали о подробностях автонаезда на зрителей во время соревнований по дрифту, которые проходили сегодня в Бишкеке на площади Победы.

По данным ведомства, в результате ДТП на автошоу в Бишкеке пострадали шесть человек. Отмечается, что примерно в час дня водитель праворульной автомашины «Тойота Марк 2» 1987 года рождения, двигаясь в северном направлении по улице Ибраимова, совершил маневр с поворотом налево на улицу Фрунзе, но потеряв управление, выехал на обочину, совершив наезд на зрителей.

В числе пострадавших двое граждан Китая. Все шестеро доставлены в Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии.

Факт автопроисшествия зарегистрирован в ЕРПП УВД Свердловского района г.Бишкек. Начато досудебное производство по статье 155 (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации автомототранспортных средств) Кодекса о проступках. Назначены судебно-медицинские экспертизы, ведется разбирательство в рамках досудебного производства.

