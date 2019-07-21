18:31
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Происшествия

ЧП на соревнованиях по дрифту: шесть человек госпитализированы

В ГУОБДД МВД проинформировали о подробностях автонаезда на зрителей во время соревнований по дрифту, которые проходили сегодня в Бишкеке на площади Победы.

По данным ведомства, в результате ДТП на автошоу в Бишкеке пострадали шесть человек. Отмечается, что примерно в час дня водитель праворульной автомашины «Тойота Марк 2» 1987 года рождения, двигаясь в северном направлении по улице Ибраимова, совершил маневр с поворотом налево на улицу Фрунзе, но потеряв управление, выехал на обочину, совершив наезд на зрителей.

В числе пострадавших двое граждан Китая. Все шестеро доставлены в Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии.

Факт автопроисшествия зарегистрирован в ЕРПП УВД Свердловского района г.Бишкек. Начато досудебное производство по статье 155 (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации автомототранспортных средств) Кодекса о проступках. Назначены судебно-медицинские экспертизы, ведется разбирательство в рамках досудебного производства.
 
Ссылка:
просмотров: 323
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстанец занял второе место на соревнованиях по дрифту в Казахстане
Грузовик впечатлил интернет крутым дрифтом
Парный дрифт устроили гоночные КамАЗ и Mazda RX-8
Президент Туркменистана устроил дрифт на спортивном автомобиле
Бишкекский дрифт: погоня за адреналином
Популярные новости
Шестилетний мальчик, которого мама с&nbsp;компанией напоили водкой ради шутки, умер Шестилетний мальчик, которого мама с компанией напоили водкой ради шутки, умер
Финпол нашел майнинг-ферму. Ущерб оценивается в&nbsp;миллионы сомов Финпол нашел майнинг-ферму. Ущерб оценивается в миллионы сомов
Пошутили. Пьяная мать и&nbsp;компания напоили 6-летнего ребенка алкоголем, он&nbsp;в&nbsp;коме Пошутили. Пьяная мать и компания напоили 6-летнего ребенка алкоголем, он в коме
Не&nbsp;прошло и&nbsp;полгода. В&nbsp;ГУ&nbsp;&laquo;Унаа&raquo; выявлена коррупционная схема Не прошло и полгода. В ГУ «Унаа» выявлена коррупционная схема
Бизнес
&laquo;Халык Банк Кыргызстан&raquo; начал работу с&nbsp;переводами Faster «Халык Банк Кыргызстан» начал работу с переводами Faster
Изменения в&nbsp;&laquo;Бакай Банке&raquo; и&nbsp;&laquo;БТА Банке&raquo;&nbsp;&mdash; мощный сигнал для развития экономики Изменения в «Бакай Банке» и «БТА Банке» — мощный сигнал для развития экономики
Мобильный оператор&nbsp;О! развивает крупнейшую сеть 4G&nbsp;LTE в&nbsp;Кыргызстане Мобильный оператор О! развивает крупнейшую сеть 4G LTE в Кыргызстане
Безопасность ребенка и&nbsp;спокойствие родителей с&nbsp;услугой &laquo;Где дети?&raquo; от&nbsp;MegaCom Безопасность ребенка и спокойствие родителей с услугой «Где дети?» от MegaCom