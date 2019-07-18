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Происшествия

В Бишкекском караоке-клубе спортсмен ударил девушку. Милиция ищет обидчика

В Бишкеке в одном из караоке-клубов спортсмен ударил девушку. Видео инцидента выложили в социальной сети Instagram.

В описании к видео указывается, что инцидент произошел сегодня ночью примерно в 2.00.

На кадрах запечатлено, что девушка села за барную стойку. Рядом с ней парень облокотился на нее спиной. Девушка что-то сказала ему, через некоторое время другой молодой человек подошел и ударил ее по затылку.

«Сразу подбежали охранники. Отвели парней в сторону, вызвали милицию. Их вместе с девушкой доставили в РОВД. Этот орел, который ее бил, говорит, что он спортсмен. Зовут его Касымжан уулу Азим», — указывается в описании.

В ГУВД Бишкека подтвердили информацию. По данным ведомства, факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Мелкое хулиганство» Кодекса о проступках.
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