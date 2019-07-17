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Сюжет: ЧП в армии (220)

Избиение солдат в зенитно-ракетной бригаде. Подробности

На неуставные взаимоотношения в зенитно-ракетной бригаде пожаловались шесть военнослужащих. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

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Опять неуставные взаимоотношения. В зенитно-ракетной бригаде избили солдат

Со слов потерпевших, старший лейтенант и старшина били их на протяжении девяти месяцев.

«Все потерпевшие — солдаты срочной службы. Они призвались осенью 2018 года. По предварительным данным, их били дубинкой. Ранее они передавали письмо начальнику отдела по воспитательной работе, однако никакой реакции не последовало. Начальник штаба войсковой части № 97632 Джаныбек Каракашев, в ведении которого находилась работа с военнослужащими, сейчас намерен уехать в Военную академию Твери», — заявили редакции.

Известно, что Военная прокуратура Бишкекского гарнизона зарегистрировала факт неуставных взаимоотношений в журнале учета информации.

В Генеральном штабе подтвердили факт неуставных взаимоотношений и заверили, что командование Сил воздушной обороны проводит служебное разбирательство.
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