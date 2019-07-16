81 спасатель продолжает поиски пропавшего в непогоду туриста из Казахстана

На Иссык-Куле продолжаются поиски гражданина Казахстана, который пропал после того, как взял скутер и уехал кататься в открытое озеро.

По данным МЧС, для поисковых работ привлечен 81 спасатель, у частников побережья взяты 12 лодок. Поисково-спасательная операция продолжается вторые сутки.

Напомним, что 14 июля примерно в 21.30 в дежурную часть обратился 53-летний житель Алматы С.Александр. Он указал, что в этот день примерно в 14.15 его друг, также алматинец, взяв в аренду скутер на побережье дома отдыха «Алтын-Куль», поехал кататься и не вернулся.

Поиски казахстанца начались сразу после поступившего сигнала. Однако поднялся ветер, который образовал большие волны, и продолжить дальнейшие поиски не представилось возможным.