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Происшествия

В селе Милянфан неизвестные украли пожертвования

В селе Милянфан Иссык-Атинского района двое неизвестных украли деньги из ящика для пожертвований. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Уточняется, что сообщение в милицию поступило 10 июля. Данный факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Кража» УК КР.

«На месте происшествия милиция установила, что деньги украли двое неизвестных лиц
азиатской национальности. В период времени между 15.00 и 16.00 они подъехали к мечети, зашли во двор, взломали замок ящика для пожертвований и украли оттуда деньги. Материальный ущерб устанавливается, ведется поиск подозреваемых», — сообщили в ГУВД.
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