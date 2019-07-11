В селе Милянфан неизвестные украли пожертвования

В селе Милянфан Иссык-Атинского района двое неизвестных украли деньги из ящика для пожертвований. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Уточняется, что сообщение в милицию поступило 10 июля. Данный факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Кража» УК КР.

«На месте происшествия милиция установила, что деньги украли двое неизвестных лиц

азиатской национальности. В период времени между 15.00 и 16.00 они подъехали к мечети, зашли во двор, взломали замок ящика для пожертвований и украли оттуда деньги. Материальный ущерб устанавливается, ведется поиск подозреваемых», — сообщили в ГУВД.