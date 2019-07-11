Контрабанда ГСМ. В Джалал-Абадской области бензин перевозили под видом нефраса

В Кыргызстане продолжаются мероприятия по выявлению незаконной реализации безакцизных ГСМ. Об этом 24.kg сообщили в Госслужбе по борьбе с экономическими преступлениями.

По ее данным, на посту тоннельной службы города Кара-Куля замечен бензовоз марки DAF XF95, якобы перевозящий 27 тысяч 313 литров нефраса-С50/170 (нефтяной растворитель). У сотрудников ГСБЭП были подозрения, что на самом деле так перевозят бензин.

«В ходе проведения досудебного производства было установлено, что автомашина марки DAF XF95 без соответствующих процедур переработки и присутствия уполномоченных лиц ГНС осуществляла перелив содержимого ГСМ в одну из АЗС Оша. Установлено, что содержимое в цистерне ГСМ является бензином марки АИ 80, а не нефрасом», — рассказали в ГСБЭП.

Из-за неправомерного перевоза и реализации топлива государству причинен ущерб в 178 тысяч 252 сома. Эта сумма возмещена полностью в ходе досудебного производства.