Бишкекчанин организовал в подвале лабораторию марихуаны. Его отпустили

В Бишкеке сотрудники СБНОН МВД пресекли деятельность мужчины, занимающегося выращиванием и производством наркотиков растительного происхождения в подпольных условиях. Об этом сообщили в ведомстве.

Уточняется, что в ходе санкционированного обыска в подвале квартиры за замаскированной дверью встроенного шкафа находилась оборудованная комната по производству и культивированию марихуаны.

«Работники милиции ликвидировали подпольную лабораторию по производству наркотических средств. Из незаконного оборота изъяли больше 21 куста культивированной конопли, готовой к сборке, для дальнейшего потребления и сбыта. По данному факту проводится досудебное производство», — отметили в СБНОН.

Из собственных источников 24.kg стало известно, что 47-летнего подозреваемого выпустили из-под стражи под обязательство о явке.