Убила разделочным ножом. Мальчика в Джалал-Абаде зарезала его родная сестра

Милиция раскрыла убийство 11-летнего мальчика в селе Канды Сузакского района. Об этом 24.kg сообщили в УВД Джалал-Абадской области.

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Уточняется, что по подозрению в совершении жестокого преступления задержана его несовершеннолетняя сестра.

«8 июля примерно в 18.30 в УВД Сузакского района поступило сообщение о том, что в селе Канды найдено тело мертвого мальчика. На место выезжала оперативно-следственная группа. В зале милиционеры нашли тело 11-летнего С.А. с многочисленными ножевыми ранениями. Руки и ноги ребенка были связаны скотчем. В комнате также была обнаружена записка: «Кудайберди, я отомстил тебе через твоего сына». В туалете оперативники нашли окровавленные женскую футболку и шорты, а также кухонный нож. Родители в это время отсутствовали», — сообщили в УВД.

В ведомстве рассказали, что в ходе оперативно-следственных мероприятий в присутствии психологов, педагогов и сотрудников соответствующих органов была опрошена 14-летняя девочка. Она призналась, что убила своего брата.

Из показаний девочки:

«Встав утром 8 июля, я не поделила с братишкой арбуз и поругалась с ним. В этот момент он стал угрожать, что совершит суицид. Через некоторое время братишка отпросился пойти искупаться, пришел примерно в 16.00.

Когда он вернулся, мы играючи стали завязывать друг друга скотчем. Так как до этого он связал меня, в этот раз привязала к стулу его я. В этот момент братишка стал оскорблять меня, тем самым разозлив. Я схватила нож, которым отец разделывает скотину, не знаю как, но я ударила его ножом.

Как именно это произошло, не помню. Нож я спрятала в тунику и выкинула в туалет, чтобы никто не увидел.

Потом я пошла к соседям, сказала, что увидела труп своего брата, но сказала, что не убивала его».

Следствие по делу продолжается.