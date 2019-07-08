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В Турции неизвестный застрелил кыргызстанца. Полиция задержала подозреваемого

В курортном городе Аланье неизвестный застрелил гражданина Кыргызстана Муктарбека Иманалиева. Об этом сообщает турецкое издание Haberler.

Уточняется, что 23-летний кыргызстанец поссорился с мужчиной, в результате чего последний выстрелил в него и сбежал.

«Очевидцы событий позвонили в центр экстренных вызовов. Приехавшие на место медицинские работники констатировали смерть. Генпрокуратура Аланьи начала расследование, в рамках которого изучили камеры наблюдения, на которых запечатлен инцидент. Полиция установила и задержала подозреваемого. Также силовикам удалось найти пистолет, из которого застрелен Муктарбек Иманалиев», — указывается в информации.
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