15:49
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Происшествия

Наставил пистолет и ударил. В столице пострадали сотрудники Бишкекасфальтсервиса

5 и 6 июля ночью во время работ по заливке трещин пострадали сотрудники Бишкекасфальтсервиса. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, два инцидента произошли на перекрестке улиц Байтика Баатыра и Скрябина.

Мужчина на Honda Fit, находясь в нетрезвом состоянии, оскорбил сотрудников предприятия, которые выполняли свою работу.

«Угрожая пистолетом, он ударил одного из них по голове и скрылся с места происшествия. Сейчас работник О.К. 1990 года рождения лежит в больнице, в отделении нейротравматологии, с травмой головы», — сообщили в мэрии.

На этом же участке сбит сотрудник Бишкекасфальтсервиса.

«Водитель, молодой парень 1995 года рождения, в объяснительном письме указал, что отвлекся на телефон. Сотрудник МП находится в коме в отделении реанимации», — отметили в мэрии.

В муниципалитете добавили, что работник городской службы при выполнении своих обязанностей соблюдал правила безопасности на дорогах.
Ссылка:
просмотров: 742
Версия для печати
Материалы по теме
Более 2 миллионов сомов потратит «Бишкекасфальтсервис» на остановки и урны
«Агент 024»: Из санатория «Иссык-Куль Аврора» не вывозят мусор
В «Бишкекасфальтсервисе» не знают регламентов для лежачих полицейских
Депутатов возмутило, что к ним на отчет пришел человек без должности
В парламенте предлагают создать рабочую группу — проверять «Бишкекасфальтсервис»
Почти 3 миллиона сомов потратит Бишкекасфальтсервис на услуги самосвалов
В Бишкеке в 2017 году отремонтируют 51 улицу
В 2017 году в Бишкеке планируют отремонтировать 51 городскую улицу
По дорогам в Караколе невозможно проехать даже на танке
Популярные новости
ЧП&nbsp;на&nbsp;Иссык-Куле: мужчина застрелил двух человек и&nbsp;взял заложника. Подробности ЧП на Иссык-Куле: мужчина застрелил двух человек и взял заложника. Подробности
Избитый в&nbsp;Бишкеке у&nbsp;ЦУМа иностранец скончался Избитый в Бишкеке у ЦУМа иностранец скончался
Машина упала в&nbsp;реку. Найдены тела чиновника Чуйской области и&nbsp;его родственников Машина упала в реку. Найдены тела чиновника Чуйской области и его родственников
Сокрытие налогов Жалилом Атамбаевым: Финпол нашел подтверждение на&nbsp;40&nbsp;миллионов Сокрытие налогов Жалилом Атамбаевым: Финпол нашел подтверждение на 40 миллионов
Бизнес
&laquo;Халык Банк Кыргызстан&raquo; открыл отделение в&nbsp;World Class Bishkek «Халык Банк Кыргызстан» открыл отделение в World Class Bishkek
Акция &laquo;О! Супер Счастливые Часы&raquo;: 1&nbsp;ГБ интернета&nbsp;&mdash; всего 0,5&nbsp;сома! Акция «О! Супер Счастливые Часы»: 1 ГБ интернета — всего 0,5 сома!
Ответы на&nbsp;главные вопросы об&nbsp;объединении &laquo;Бакай Банка&raquo; и&nbsp;&laquo;БТА Банка&raquo; Ответы на главные вопросы об объединении «Бакай Банка» и «БТА Банка»
MegaCom дарит бесплатные минуты и&nbsp;SMS при пополнении баланса MegaCom дарит бесплатные минуты и SMS при пополнении баланса