ЧП на Иссык-Куле: мужчина застрелил двух человек и взял заложника. Подробности

В Ак-Суйском районе Иссык-Кульской области мужчина застрелил двух человек в лагере «Хан-Тенири» и взял в заложники женщину. Подробности 24.kg рассказали в УВД региона.
Подозреваемый и убитые вместе распивали спиртные напитки. В ходе застолья они поссорились. Сергей Смирнов вышел из столовой, схватил ружье, вернулся и стал стрелять.
По предварительным данным, преступление совершено на бытовой почве.
Подозреваемый взял в заложники сотрудницу противочумной станции и скрылся.
В настоящее время на месте происшествия находится заместитель министра внутренних дел Мирлан Каниметов. Он руководит операцией по установлению местонахождения, задержанию вооруженного преступника и освобождению заложника.