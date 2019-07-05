12:28
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Происшествия

ЧП на Иссык-Куле: мужчина застрелил двух человек и взял заложника. Подробности

В Ак-Суйском районе Иссык-Кульской области мужчина застрелил двух человек в лагере «Хан-Тенири» и взял в заложники женщину. Подробности 24.kg рассказали в УВД региона.

Подозреваемый и убитые вместе распивали спиртные напитки. В ходе застолья они поссорились. Сергей Смирнов вышел из столовой, схватил ружье, вернулся и стал стрелять.  

По предварительным данным, преступление совершено на бытовой почве.

Читайте по теме
На Иссык-Куле мужчина застрелил двух человек и взял женщину в заложники
Накануне в лагере «Хан-Тенири» в сыртовой зоне «Энильчек» Иссык-Кульской области произошло убийство. 29-летний сторож из огнестрельного оружия «Вепрь» убил заместителя начальника лагеря и рабочего. Еще одного — местного пастуха — он ранил ножом в живот.

Подозреваемый взял в заложники сотрудницу противочумной станции и скрылся.

В настоящее время на месте происшествия находится заместитель министра внутренних дел Мирлан Каниметов. Он руководит операцией по установлению местонахождения, задержанию вооруженного преступника и освобождению заложника.
Ссылка:
просмотров: 1112
Версия для печати
Материалы по теме
ЧП на Иссык-Куле. Подозреваемый отпустил заложницу, она вернулась в лагерь
Убийство прокурора в Баткене. Родителей обвиняемого выслушал президент
На Иссык-Куле мужчина застрелил двух человек и взял женщину в заложники
Убийство экс-лидера кыргызской диаспоры. Преступление связывают с коммерцией
Убийство прокурора Баткена. Специалисты подтверждают: подсудимого пытали
Убийство экс-лидера кыргызской диаспоры. В его сумке обнаружены деньги
Убит экс-лидер кыргызской диаспоры в Екатеринбурге
В деле об убийстве прокурора Баткенской области выявлены новые факты
Чабан, убивший жену на почве ревности, признал свою вину
Убийство прокурора. Обвиняемому угрожают в зале суда
Популярные новости
Избитый в&nbsp;Бишкеке у&nbsp;ЦУМа иностранец скончался Избитый в Бишкеке у ЦУМа иностранец скончался
Машина упала в&nbsp;реку. Найдены тела чиновника Чуйской области и&nbsp;его родственников Машина упала в реку. Найдены тела чиновника Чуйской области и его родственников
Сотрудники ГРС выдали поддельные паспорта обвиняемым в&nbsp;убийстве Сотрудники ГРС выдали поддельные паспорта обвиняемым в убийстве
Сокрытие налогов Жалилом Атамбаевым: Финпол нашел подтверждение на&nbsp;40&nbsp;миллионов Сокрытие налогов Жалилом Атамбаевым: Финпол нашел подтверждение на 40 миллионов
Бизнес
Мобильный оператор&nbsp;О! улучшил 4G&nbsp;LTE еще в&nbsp;50&nbsp;населенных пунктах Мобильный оператор О! улучшил 4G LTE еще в 50 населенных пунктах
&laquo;Счастливые часы&raquo; от&nbsp;MegaCom: 1&nbsp;гигабайт всего за&nbsp;1&nbsp;сом «Счастливые часы» от MegaCom: 1 гигабайт всего за 1 сом
LG&nbsp;NeoChef&nbsp;&mdash; ваш личный шеф-повар на&nbsp;кухне! LG NeoChef — ваш личный шеф-повар на кухне!
Теперь купить смартфон в&nbsp;кредит не&nbsp;выходя из&nbsp;дома можно по&nbsp;всему Кыргызстану! Теперь купить смартфон в кредит не выходя из дома можно по всему Кыргызстану!