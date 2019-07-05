ЧП на Иссык-Куле: мужчина застрелил двух человек и взял заложника. Подробности

В Ак-Суйском районе Иссык-Кульской области мужчина застрелил двух человек в лагере «Хан-Тенири» и взял в заложники женщину. Подробности 24.kg рассказали в УВД региона.

Подозреваемый и убитые вместе распивали спиртные напитки. В ходе застолья они поссорились. Сергей Смирнов вышел из столовой, схватил ружье, вернулся и стал стрелять.

По предварительным данным, преступление совершено на бытовой почве.

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Накануне в лагере «Хан-Тенири» в сыртовой зоне «Энильчек» Иссык-Кульской области произошло убийство. 29-летний сторож из огнестрельного оружия «Вепрь» убил заместителя начальника лагеря и рабочего. Еще одного — местного пастуха — он ранил ножом в живот.

Подозреваемый взял в заложники сотрудницу противочумной станции и скрылся.

В настоящее время на месте происшествия находится заместитель министра внутренних дел Мирлан Каниметов. Он руководит операцией по установлению местонахождения, задержанию вооруженного преступника и освобождению заложника.