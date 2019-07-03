Убит экс-лидер кыргызской диаспоры в Екатеринбурге

В Екатеринбурге (Россия) убили бывшего лидера кыргызской диаспоры Камчыбека Каримова. Об этом сообщают российские СМИ.

По их данным, в мужчину дважды выстрелили неизвестные: пули попали в живот и ногу. Из какого оружия велась стрельба, пока не установлено. В ГУ МВД по Свердловской области инцидент пока не комментируют.

Как заявляет «Новая газета» со ссылкой на источники в силовых структурах, Камчыбек Каримов мог быть связан с рынком «Таганский ряд». Этот базар неоднократно фигурировал в криминальных сводках, в том числе упоминался в связи с обнальными операциями.