Контрабанда ГСМ. Выявлен ввоз печного топлива без уплаты налогов

В Чуйской области выявлен факт ввоза печного топлива без уплаты соответствующих платежей. Об этом сообщили в Государственной службе по борьбе с экономическими преступлениями.

По ее данным, во время работы в составе мобильных групп на КПП «Ак-Тилек автодорожный» задержаны две грузовые автомашины DAF с цистернами, заполненными ГСМ (печное топливо) в общем количестве около 60 тонн.







«После задержания владелец автомобилей добровольно уплатил НДС на импорт и акцизный налог на ввоз печного топлива на сумму более 100 тысяч сомов. Сейчас принимаются активные меры, направленные на выявление и пресечение незаконного оборота подакцизной группы товаров по всей территории Кыргызстана», — подчеркнули в ГСБЭП.