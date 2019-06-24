Взрыв на военной базе в Казахстане. Жителей Арыси эвакуируют

Мощный взрыв произошел сегодня утром в Арыси (Туркестанская область, Казахстан). Как сообщил телеканал «Хабар», из официальной информации Министерства обороны стало известно, что «на одном из арсеналов Вооруженных сил произошло возгорание, повлекшее разрывы части боеприпасов».

Жителей города эвакуируют, в регионе объявлена чрезвычайная ситуация, заявили «Актуальные новости». «В стоящих рядом с воинской частью домах выбиты стекла и частично обрушились потолки. Жертв и пострадавших нет. Город с населением около 40 тысяч человек эвакуируют. Акимам районов поручено организовать размещение людей в лагерях», — отмечает СМИ.

На официальной странице в Twitter президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева сообщается, что он дал министрам обороны, внутренних дел и акиму Туркестанской области распоряжение срочно принять меры по ликвидации последствий взрыва.

Поручил министрам обороны, внутренних дел и акиму Туркестанской области срочно принять меры по ликвидации последствий разрывов боеприпасов на складе воинской части в городе Арысь. Необходимо обеспечить безопасность жителей и выяснить причины взрывов. — Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) 24 июня 2019 г.

По данным Tengrinews, в результате взрыва 34 человека обратились в больницу. Трое находятся в тяжелом состоянии. Пожар на территории воинской части пока не потушен.