Более полутонны героина нашли в грузовике из Кыргызстана в Германии, сообщает Deutsche Welle.

По данным издания, опасный наркотик, задекларированный как турецкий мед, был спрятан в грузовике. Его обнаружили таможенные следователи на немецко-польской границе. Информация поступила от голландской полиции. Это самое большое количество героина, которое когда-либо было выявлено в Германии.

«Грузовик с 670 килограммами героина прибыл из Кыргызстана. Каждые 1,3 килограмма героина были упакованы в маленькие пакеты. Возможно, наркотик прибыл из афганского региона и должен был быть доставлен в Бельгию. Продажи на улице составили бы от 40 до 50 миллионов евро», — говорится в сообщении.

Отмечается, что машина была с грузинскими номерами, водитель, 63-летний турок, заявил, что не знал о наркотиках. В настоящее время он задержан.



Голландские следователи уже давно расследуют турецко-голландскую группу преступников. В мае в Нидерландах было конфисковано 172 килограмма героина.