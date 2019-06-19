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Происшествия

В Москве произошла массовая драка кыргызстанцев. Один человек погиб

В Москве на площади около станции метро «Электрозаводская» произошла массовая драка, участниками которой были уроженцы Центральной Азии. Об этом сообщили российские СМИ.

По их данным, массовая драка произошла у входа в метро «Электрозаводская» сегодня рано утром. В ней участвовали приезжие из Средней Азии, которые находились в состоянии алкогольного опьянения. Один из дерущихся применил нож, в результате один человек погиб, еще трое получили ранения.

По словам очевидцев, участники драки вышли из ресторана «Иссык-Куль» одной компанией. Но после что-то не поделили, и начался конфликт, который закончился поножовщиной и смертью одного из участников. Тело погибшего уже увезли. После ранений он смог дойти до метро и войти в павильон. Ресторан, откуда вышла компания, в данный момент закрыт. Там работают сотрудники полиции.

«По сведениям свидетелей, все участники драки — выходцы из Кыргызстана. По словам продавщицы газет, участники драки вышли вместе. Дошли до остановки и начали драться. Одни убегали, другие догоняли. Просто бегали и между собой дрались. Еще одна свидетельница драки Наталья Балыка рассказала, что мужчина, который в итоге погиб, убегал от толпы, вооруженной ножами и палками. Они его догнали и стали бить ногами и палками, которые просто ломались. Потом все резко побежали наверх, а он остался», — говорится в сообщении.

При этом очевидцы утверждают, что такие драки происходят в этом районе каждое утро, когда уроженцы Кыргызстана выходят из ресторана.

Ранее в пресс-службе столичного главка МВД рассказали, что после конфликта с ранениями в больницу попали три человека. Еще один погиб от полученных повреждений.
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