На кыргызско-таджикской границе опять произошел конфликт. Из-за дороги

В селе Там-Тумшук Баткенского района на кыргызско-таджикской границе произошел конфликт между местными жителями и жителями села Ходжа-Альо. Об этом 24.kg сообщили местные жители.

Уточняется, что в конфликте участвовало около 100 человек.

«Граждане Таджикистана на неописанном участке дороги Исфара — Ворух начали укладывать асфальт. Жители кыргызского села возмутились их действиями. На место выезжали сотрудники милиции, а также командир погранзаставы «Орто Боз», но их участники конфликта не послушались. Сегодня переговоры продолжатся», — сообщили редакции.