В Тонском районе Иссык-Кульской области милиция задержала 29-летнего К.И. по подозрению в убийстве. Об этом сообщили в УВД региона.

Уточняется, что убийство произошло на почве ревности.

«Выяснилось, что 29-летний житель села Тогуз-Булак К.И. со своей супругой А.Н. пасли скот односельчан на джайлоо. Семейная пара временно проживала на участке Кара-Саз. 16 июня на почве ревности между супругами произошла ссора. В результате чего супруг произвел выстрел из незаконно хранящегося у него гладкоствольного огнестрельного оружия в область груди супруги. От полученного огнестрельного ранения А.Н. скончалась на месте происшествия. По данному факту начато досудебное производство, назначены необходимые экспертизы. Подозреваемый водворен в ИВС», — сообщили в УВД.