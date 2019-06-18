10:08
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Происшествия

На Иссык-Куле мужчина застрелил свою жену. Причина — ревность

В Тонском районе Иссык-Кульской области милиция задержала 29-летнего К.И. по подозрению в убийстве. Об этом сообщили в УВД региона.

Уточняется, что убийство произошло на почве ревности.

«Выяснилось, что 29-летний житель села Тогуз-Булак К.И. со своей супругой А.Н. пасли скот односельчан на джайлоо. Семейная пара временно проживала на участке Кара-Саз. 16 июня на почве ревности между супругами произошла ссора. В результате чего супруг произвел выстрел из незаконно хранящегося у него гладкоствольного огнестрельного оружия в область груди супруги. От полученного огнестрельного ранения А.Н. скончалась на месте происшествия. По данному факту начато досудебное производство, назначены необходимые экспертизы. Подозреваемый водворен в ИВС», — сообщили в УВД.
Ссылка:
просмотров: 561
Версия для печати
Материалы по теме
Убийство прокурора Баткена. Показания дал племянник президента
Обвиняемый в убийстве прокурора Баткена заявил, что ему угрожает следователь
В Бишкеке мужчина пришел в гости к 80-летней пенсионерке и убил ее
Россиянин, обвиняемый в заказных убийствах, задержан с паспортом Кыргызстана
Убийство прокурора Баткенской области. Обвиняемый не ознакомлен с делом
Мальчика, убившего сверстника в городе Ош, водворят в СИЗО
Обвиняемого в убийстве прокурора обвиняют в незаконном обогащении
Ученик медресе зарезал восьмиклассника в городе Ош
В Бишкеке парня избили до смерти. Задержан 23-летний подозреваемый
В убийстве 40-летней кыргызстанки в Москве подозревают ее нового мужа
Популярные новости
Депутаты Канатбек Исаев и&nbsp;Бакытбек Джетигенов подрались. Из-за Атамбаева Депутаты Канатбек Исаев и Бакытбек Джетигенов подрались. Из-за Атамбаева
В&nbsp;Бишкеке в&nbsp;результате ДТП пострадали два человека В Бишкеке в результате ДТП пострадали два человека
Бакытбек Джетигенов отрицает, что избил Каната Исаева из-за Атамбаева Бакытбек Джетигенов отрицает, что избил Каната Исаева из-за Атамбаева
В&nbsp;Сузаке член ОПГ Камчи Кольбаева избил 17-летнюю девочку. Его задержали В Сузаке член ОПГ Камчи Кольбаева избил 17-летнюю девочку. Его задержали
Бизнес
27&nbsp;премиальных каналов в&nbsp;подарок при подключении телевидения aitv network 27 премиальных каналов в подарок при подключении телевидения aitv network
Аэропорты &laquo;Манас&raquo; и&nbsp;&laquo;Мюнхен&raquo; подписали меморандум о&nbsp;сотрудничестве Аэропорты «Манас» и «Мюнхен» подписали меморандум о сотрудничестве
В&nbsp;Аламединском районе установлены границы между двумя айыльными аймаками В Аламединском районе установлены границы между двумя айыльными аймаками
Обзор Redmi Note&nbsp;7: бюджетник с&nbsp;48-мегапиксельной камерой Обзор Redmi Note 7: бюджетник с 48-мегапиксельной камерой